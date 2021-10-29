Народный депутат и юрист Андрей Осадчук рассказал, какие три составляющие нужны для того, чтобы осуществить реформы и почему у Украины возникли проблемы с введением изменений.

Об этом он сказал в программе “Tiger news” с Петром Охотиным.

“Любые реформы и изменения любой организации, институции, у них три составляющие. Это правила, это ресурсы и люди. Вот три блока, без которых если один блок пропадает — то не едет. У тебя может быть миллиард долларов на счету, если у тебя нет людей, которые будут работать, ну и что? У тебя может быть самый прекрасный закон, принятый Верховной Радой, но если у тебя нет людей — это все равно что симфонию Бетховена дать военному оркестру. Ничего не получится. У нас с институтами драма заключается в плоскости людей”, – сказал Андрей Осадчук.

По его словам, в Украине за последние 15 лет было несколько революционных изменений и политических ротаций.

“Фактически у нас за 15 лет было 4 огромные волны вымывания бюрократии. Причем иногда полностью. Министерства, ведомства — они лишались лидеров. И полностью лишались институциональной памяти. И в этом есть фундаментальная проблема… Драма украинских институтов, она как раз лежит в этой плоскости. Потому что у нас каждый раз приходят новые ребята”, - добавил Осадчук.

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