Эксперт и экономист Алексей Кущ рассказал, что произойдет в геополитической ситуации, если Китай войдет в Афганистан.

Об этом он рассказал в новом выпуске своего блога «Честный взгляд на экономику».

«Если Китай проникает в Афганистан, соответственно он создает возможности для полного экономического, инвестиционного и логистического слияния со своими ключевыми азиатскими союзниками в лице Пакистана и Ирана. То есть по большому счету в случае проникновения Китая в Афганистан формируется колоссальный экономический кластер и межгосударственный инвестиционный. С населением более 2 миллиардов человек и валовым продуктом, который будет превышать показатели Европы и Америки», - сообщил он.

Кущ сказала, что сюда можно вовлечь и ряд других региональных стран - Узбекистан, Туркменистан и Киргизстан. К этому же кластеру, считает он, экономически начнет тянуться и Турция с Азербайджаном, поэтому что возникнет некое экономическое пространство. Этот кластер создаст большую угрозу для Индии, уверен он, потому что Пакистан и Индия являются историческими соперниками. И, кроме того, подчеркнул он, Индия является соперником Китая, с которым в 20 веке у них был военный конфликт за приграничные территории.

«Поэтому это действительно колоссальное проникновение Китая именно в регион Центральной и Южной Азии. И слияния этого региона в единый кластер, который Китай сможет сформировать, основываясь на инвестициях и своих логистических проектов. Соответственно Китай получит то, чего у него никогда не было, потому что он всегда был сухопутной империей. Мы видим, что Америка в данном случае фактически зажала Китай со стороны южных морей с помощью своих союзников. И несмотря на то, что Китай инвестировал огромные ресурсы, чтобы стать морской державой, но продолжал оставаться сухопутной империей», - резюмировал он.

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