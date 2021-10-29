Украинский политик, лидер националистической политической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что текст гимна Украины, как и традиционные украинские ценности, должны оставаться неизменным.

Об этом он рассказал в программе Евгения Рыбчинского «Еще не умерла UA».

Тягнибок признается, что он традиционалист и, соответственно, выступает против изменений в таких важных вещах, как гимн Украины. «Кое-кто хочет цвета флага поменять местами, кое-кто хочет гимн украинский поменять, пишут разные тексты», - говорит политик.

Тем не менее, он не отрицает того, что все нужно осовременивать, ведь только так можно завоевать этот мир и достичь успеха. С другой стороны, говорит гость программы, должны оставаться и традиционные моменты, пусть даже чьему-то уху они звучат как-то не так. По его мнению, именно в этом состоит сила нации: «в нашей традиции, в связи поколений и в том, что наши родители и деды нам что-то передали, и мы это должны передать нашим детям».

В частности, Тягнибок рассказывает, что эстрада знает многих исполнителей без базового образования, которые не прошли ни консерваторию, ни музыкальное училище, но считают себя талантливыми. По словам политика, такие исполнители имеют успешных продюсеров и поют один и тот же хит. «Они на этом зарабатывают деньги. Но даже если кто-то играет какую-то роль, как Хома, - но он все равно имеет базовое образование и может продуцировать на сцене, за что зарабатывает огромные средства», - говорит Тягнибок.

Тем не менее, добавляет он, Хома может еще показать драму и классику, а исполнение государственного гимна перед соревнованиями вдохновляет и мотивирует не только футболистов, но и нацию.

Гость программы вспоминает, что десять лет назад они начинали петь гимн на политических мероприятиях, хотя люди этого и не понимали. Но со временем, говорит Тягнибок, это стало традицией, как и приветствие «Слава Украине!» и «Героям слава!».

Как сообщала Politeka, Тягнибок рассказал, кто из ОРДЛО имеет право на выплаты и украинское гражданство.

Также Politeka писала о том, что Тягнибок рассказал, как поздравление «Слава Украине!» поначалу не понимали.