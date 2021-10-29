Руководитель Центрального штаба партии «Национальный корпус» Максим Жорин рассказал о реакции, которую вызвало в России применение украинской армией турецкого беспилотника Bayraktar против российско-террористических войск на Донбассе.

Об этом он написал в своём Телеграм-канале.

«Использование Bayraktar вызвало настоящую истерику у россиян. Например, бывший идеолог террористов, а ныне депутат Госдумы Александр Бородай заявляет, что готов снова взять автомат и воевать против Украины. Должно быть, Кремль решил из фриков сделать весомых спикеров, придав им депутатский статус. Бородаю вторит его коллега по Госдуме Андрей Картаполов – генерал Генштаба, поехавший сталинист, фигурант расследования по делу MH17, которому СБУ предъявила подозрение по поводу участия в иловайских событиях. А теперь он жалуется, что применение БПЛА затрудняет выполнение Минских соглашений», - рассказывает политик.

Он отмечает, что похожую реакцию это событие вызвало не только в России.

«Германская риторика в этом деле не слишком отличается от российской. В Берлине обеспокоены применением Bayraktar, а вот гибелью украинского бойца – нет. Но я надеюсь, вся эта риторика не скажется на готовности ВСУ и впредь использовать турецкие беспилотники. Мы должны вести уверенную и агрессивную политику, иначе так и не вернём свои территории», - заключает Максим Жорин.

Как сообщает Politeka, ранее он пообещал, что Нацкорпус возьмёт под охрану девушку, которая стала свидетелем по делу о смертельном ДТП в Харькове.

Также Politeka сообщала, что Жорин прокомментировал возвращение в Украину скифского золота.