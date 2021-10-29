Политолог Руслан Бизяев предупредил о предпосылках к экономическому кризису в Украине и поразмыслил над тем, в каком случае сегодняшняя модель экономики государства будет иметь шанс на жизнь.
Об этом он рассказал в программе «Развилка» с Любовью Завальнюк.
По мнению Бизяева, Украине пора готовиться по меньшей мере к экономическому кризису, по большей – к дефолту. «Нынешняя модель экономики Украины сможет выжить только в том случае, если будет сохраняться баланс между ценами на энергоносители, и ценой на нашу экспортную продукцию», - рассуждает он. Тем не менее, говорит эксперт, уже можно видеть нарушение этого баланса в обратную сторону.
По его словам, ключевой фактор этого геополитического десятилетия – взаимодополнение, а не противостояние. «Но десятилетие будет сложное, рисков очень много», - предупреждает Бизяев.
Также политолог выражает надежду, что за эти 10 лет Украина сможет стать успешным и социально комфортным государством, суверенитет которого не даст сделать из него инструмент в геополитических играх. «Бедный человек не может быть счастливым. Бедная страна не может быть успешной…», – констатирует он.
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Как сообщала Politeka, Бизяев высказался по поводу слов Данилова об установлении в Украине президентской формы правления.
Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, кто ответственен за отопительный сезон.