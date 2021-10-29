Политтехнолог, историк и публицист Андрей Демартино рассказал, как Россия сразу же после Евромайдана приступила к массированной атаке в Украинских социальных сетях.

Об этом он рассказал в программе Андреаса Умланда «Политическая украинистика».

Ее целью была манипуляция общественным мнением, приведшая к оккупации Крыма.

«Российской власти необходимо было срочно организовывать процессы в социальных сетях и попыткой создать давление на общественное мнение с целью его изменения, с целью донесения неких своих нарративов: что Россия является для крымчан гарантом мира и безопасности, для востока Украины – что произошел незаконный переворот. На разные сегменты были разные посылы. Но это все делалось в абсолютно экстренном порядке. Никакой глобальной глубокой подготовки не происходило», - говорит он.

Политтехнолог отмечает, что Российская Федерация постоянно держала в поле зрения территорию Крыма.

«Россия в течение десятилетий присутствовала в информационном пространстве Крыма, главным образом, за счет телевидения, и в последнюю очередь обращала внимание на Интернет. В силу своих служебных обязанностей начальника главного управления информационной политики Крыма я достаточно глубоко владел ситуацией во всех сегментах – начиная от печатных изданий и заканчивая группами «Вконтакте» и «Фейсбук», - отмечает Демартино.

Он понимал, что происходит в информационной сфере, и пропустить какие-то глобальные процессы, связанные с долговременной подготовкой информационных площадок для подготовки вторжения или оккупации, не мог. Они отсутствовали.

«Но были и неучтенные моменты для изучения информационного влияния в Крыму – это форумы: севастопольские, крымские, где, возможно, происходила глубинная работа по формированию умонастроений. Было очень много форумов: Крым – территория России, Севастополь – русский город и так далее. Возможно, там была проведена какая-то работа. Но у меня невысокий процент, что это действительно в чем-то повлияло», - заключает он.

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