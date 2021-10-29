Депутат Верховной Рады, юрист Андрей Осадчук рассмотрел вопрос о том, нужны ли Украине иностранные управленцы и есть ли в стране свои кадры для эффективного менеджмента.
Своё мнение он выказал в программе Петра Охотина «Tiger News».
«Я убеждён, что за последнее десятилетие в Украине выросло поколение профессиональных и грамотных людей. Они существуют. В 2014-2015 годах очень много людей из бизнеса пошли работать на государство. Они пришли и из инвестиционного, и из юридического бизнеса. Все понимали, что эту работу кто-то должен делать. К сожалению, мы утратили это окно возможностей, потому что бюрократическая машина оказалась слишком сложной, а лидерство этих людей – недостаточно эффективным. Их не удалось замотивировать остаться на государственной службе. Дилетанты пересилили стремление профессиональных людей что-то изменить», - считает политик.
Он отмечает, что эти люди не смогли ничего изменить из-за своей малой численности.
«К 2017-2018 годам грамотных профессионалов вытеснили из власти. И сейчас нам нужен иностранный опыт, чтобы мы могли учиться и практиковаться. Приглашать к нам иностранцев можно и нужно, но здесь, как и везде, должен действовать открытый конкурс», - говорит Андрей Осадчук.
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Как сообщает Politeka, ранее политолог Юрий Романенко рассказал о деградации наблюдательных советов на украинских предприятиях.
Также Politeka сообщала, что Европейская бизнес-ассоциация призвала Украину создать независимый регулятор в транспортной сфере.