Политолог-международник Владимир Воля заявил, что саммит глав МИД Нормандской четверки – действительно важное событие для Украины и союзных государств.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с Татьяной Резвин.

Как рассказывает Воля, украинское руководство настаивает на том, чтобы встреча Нормандской четверки состоялась на самом высоком уровне. Попутно он вспоминает, что до сих пор состоялось уже несколько раундов встреч, но на уровне советников, что не слишком высоко с формальной точки зрения.

В то же время политолог отмечает, что и Франция, и Германия проявляют интерес к саммиту, хотя и на уровне глав МИД. Попутно он указывает на то, что весной состоятся президентские выборы во Франции, а потому Макрон не против встречи в таком формате. «Ангела Меркель пытается поставить точку в этом процессе, в котором она участвует изначально. Если говорить о родителях Минских соглашений, то Ангела Меркель - это мать этих соглашений», – утверждает Воля.

Далее он комментирует позицию России: отказаться от саммитов ей нельзя, поскольку это не должное поведение для такой плоскости, но она указывает на невыполнение решения декабрьского саммита 2019 года. Следовательно, констатирует эксперт, руководство России не видит смысла проводить встречу на самом высоком уровне.

С другой стороны, говорит Воля, руководство России заявило о готовности провести саммит на уровне глав МИД. «Главы МИД - это более высокий уровень с формальной точки зрения. Поэтому получается так, что на уровне глав государств встречаться не будем, но для того, чтобы не сказали, что РФ отказывается от Нормандского формата и его блокирует, они предложили саммит министров иностранных дел», - рассуждает гость программы.

Как сообщала Politeka, Воля рассказал, как официально Украина может стать президентской республикой.

Также Politeka писала, что Воля рассказал, что будет с Нормандской встречей на уровне глав государств.



