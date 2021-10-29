Украинский политик, лидер националистической политической партии «Свобода» Олег Тягнибок назвал изъяны украинского политикума, мешающие строить доверительные отношения с западными партнерами.

Об этом он сказал в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла UA».

«Украина вообще для Германии, Франции, США и Великобритании просто какой-то остаточный фактор. Нас будут уважать только тогда, когда Украина будет сильной. Как нас можно уважать, когда все наши переговорщики реально лжецы, они не придерживаются слова?», - говорит он.

Во время работы народным депутатом Тягнибок встречался со многими дипломатами, парламентариями и президентами других государств. По его словам, Петр Порошенко через лоббистов договаривался о встрече с Трампом, и пятиминутная встреча с фотографией представлялась как суперуспешная.

«Когда были откровенные разговоры, все они говорили, что на Украину нельзя делать ставки, поскольку слова не соблюдаются. Говорят одно во время переговоров, потом в своем кругу радуются, как мы их обманули, и не выполняют свои обязательства. А там все-таки рукопожатие является гарантией, что ты будешь делать. В украинском политикуме много московской агентуры. Я уже молчу о людях, воспитанных на советских традициях. Они больше тяготеют не к западному миру, а к Москве. Соответственно, западные партнеры прекрасно понимают, что Украина для Европы партнер некрепкий, негарантированный. От Украины можно ждать и измены, и негативов. Поэтому они и так осторожны к нам», - рассуждает политик.

Politeka сообщала, что Доний объяснил разницу между тремя украинскими революциями: «Мы придумывали, руководили, проводили переговоры».

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