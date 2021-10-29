В результате проверки Чао «Сухая Балка» Госэкоинспекция выявила не внедрение эффективных технологий обращения с шахтными водами.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный - говорится на сайте ведомства.

«Во время внеплановой проверки Чао «Сухая Балка», которая проводилась по поручению Премьер-министра Дениса Шмыгаля установлено, что предприятие осуществляет откачку шахтных вод для предотвращения затопления шахт и передает их в балки Свистунова без должной очистки. В таких стоках содержатся хлориды, азот аммонийный, взвешенные вещества, железо, нефтепродукты, нитраты, нитриты, сульфаты, фенолы, фосфаты, БСК5. Загрязняющие вещества негативно влияют на общее состояние реки Ингулец, которая остается важным источником питьевого и хозяйственного водоснабжения Криворожского региона», - отметил Андрей Малеванный.

Он добавил, что у ГП "Кривбассшахтозакрытие", на балансе которого находится пруд-накопитель балки Свистунова, отсутствует разрешение на специальное водопользование. Поэтому прием шахтных вод осуществляется с нарушением.

"Сейчас Госэкоинспекция готовит предписание предприятию по устранению нарушений. ЧАО "Сухая Балка» будет обязано внедрить эффективные технологии, чтобы снизить уровень их минерализации перед сбросом в водные объекты", - добавил Андрей Малеванный.