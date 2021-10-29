Финразведка США получила данные о транзакциях компаний, имеющих счета в банках Омана, среди которых - компании, связанные с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает телеграм-канал Разведчик.

"Готовится Оманский кейс, который может стать ещё одним ударом по Зеленскому, только в этот раз будет затронут период, относящийся к времени пребывания Владимира Зеленского на посту Президента Украины", - говорится в публикации.

Напомним, в результате масштабной утечки документов, которая получила название Pandora Papers, стало известно о том, что Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.