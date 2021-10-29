Политолог Руслан Бизяев рассказал, что сейчас не стоит создавать экономическую стратегию Украины на ближайшие годы, поскольку страна еще не дошла до пика кризиса.

Об этом он сказал в прямом эфире программы “Развилка” с Любовью Завальнюк.

“У нас Кабмин планирует экономическую стратегию, в том числе параметры бюджета на 3 года. Однако выполнимость и достоверность этих параметров оставляет желать лучшего”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что в частности данные по инфляции закладываются на следующий год одни, а в реальности могут быть другие.

“Мы еще не дошли до пика кризиса. И наша экономика сырьевая, она крайне зависимая от внешних факторов. Поэтому планировать какую-то серьезную стратегию развития Украины, на мой взгляд, сейчас еще преждевременно. Надо пройти этот период и только после этого, где-то через 2-3 года уже можно говорить о том, что надо планировать экономические показатели на ближайшие 3-5 лет”, - добавил политолог.

Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев отметил, что цены на газ будут выравниваться независимо от смены температурного режима.

Также Politeka сообщала, что Андрей Гарнат заявил о Польше, что благодаря грамотной экономической политике, они нас догнали, перегнали.



