Политолог Руслан Бизяев рассказал, что сейчас не стоит создавать экономическую стратегию Украины на ближайшие годы, поскольку страна еще не дошла до пика кризиса.
Об этом он сказал в прямом эфире программы “Развилка” с Любовью Завальнюк.
“У нас Кабмин планирует экономическую стратегию, в том числе параметры бюджета на 3 года. Однако выполнимость и достоверность этих параметров оставляет желать лучшего”, - сказал Руслан Бизяев.
Он отметил, что в частности данные по инфляции закладываются на следующий год одни, а в реальности могут быть другие.
“Мы еще не дошли до пика кризиса. И наша экономика сырьевая, она крайне зависимая от внешних факторов. Поэтому планировать какую-то серьезную стратегию развития Украины, на мой взгляд, сейчас еще преждевременно. Надо пройти этот период и только после этого, где-то через 2-3 года уже можно говорить о том, что надо планировать экономические показатели на ближайшие 3-5 лет”, - добавил политолог.
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Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев отметил, что цены на газ будут выравниваться независимо от смены температурного режима.
Также Politeka сообщала, что Андрей Гарнат заявил о Польше, что благодаря грамотной экономической политике, они нас догнали, перегнали.