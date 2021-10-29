Дважды министр финансов Игорь Уманский заявил, что Украине не стоит рассчитывать на революцию и приближение к развитым государствам, если она не изменит госбюджет.

Об этом он сказал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

По мнению экс-министра, Украина рискует навсегда остаться страной третьего мира, если не совершит прорыв, не изменит свою экономическую парадигму и не совершит технологический скачок. «Сейчас весь мир переходит в шестой технологический уклад. Мы в среднем третий-четвертый пока», - подчеркивает он.

Также Уманский рассказывает о прогнозе для мировой экономики на 5,6%, а для украинской - примерно 4%. «То есть мы понимаем, что мы и так значительно беднее, наш ВВП на душу населения в разы меньше, чем в остальных странах развитого мира. И мы продолжаем отставать», – констатирует гость программы. В таком случае, предупреждает он, государству придется еще 20 лет догонять Польшу, а остальные развитые страны оторвутся далеко вперед.

Экс-министр акцентирует внимание на том, что каждый государственный бюджет является догмой, но уже в январе в него внесут определенные изменения. «В среднем это не менее 30 раз вносятся изменения. Основные показатели на 2023 и 2024 год скорее вредят правительству, его имиджу, чем помогают. На самом деле мы увидели показатели по тем же социальным стандартам», - говорит Уманский.

Следовательно, констатирует он, не стоит рассчитывать ни на какую революцию, поскольку Украина идет по шаблону и ничего не меняет.

Как сообщала Politeka, Уманский проанализировал бюджет на 2022 год.

Также Politeka писала, что Уманский рассказал, когда цены на продовольствие и потребительские товары в Украине снижались.