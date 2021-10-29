Авиаэксперт, член Общественного совета Госавиаслужбы Богдан Долинце рассказал, что будет с украинскими авиаперевозчиками, когда на украинский рынок зайдут лоукостеры.

Об этом он рассказал в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Если говорить о судьбе украинских авиаперевозчиков, то мы видим, что, начиная с 2018 года, многие авиаперевозчики вынуждены были снизить цены, в том числе и на внутренние перевозки. И цены по некоторым направлениям были снижены в два раза. Это произошло, потому что пассажир стал более требовательным с точки зрения соотношения цены и качества. Кроме того, пассажир стал психологически требовать более дешевые авиабилеты», - рассказал он.

Долинце сказал, что компаниям пришлось оптимизировать свои бизнес-модели и отказаться от каких-то дополнительных услуг, чтобы максимально облегчить стоимость билета. И с 2018 года произошло определенное снижение стоимости авиационных билетов на отдельных направлениях, подтвердил он, в том числе и на внутренне украинских направлениях. В случае, если европейские компании зайдут на внутренний украинский рынок, считает он, то на нашем внутреннем рынке очень сложно заработать, потому что прибыльных направлений не так много.

«Есть три прибыльных внутренних направления - это Киев-Львов, Киев-Одесса и Киев-Днепр, на остальных направлениях очень сложно заработать. И мы видим, что те компании, которые летают на внутренних рейсах, они как правило используют все другие направления не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы снизить свои издержки за перегон самолетов между городами. С другой стороны - эта модель очень важна при построении хаба, если у нас будет строиться хаб на базе аэропорта Борисполь», - резюмировал он.

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