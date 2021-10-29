Украинский политик, лидер националистической политической партии «Свобода» Олег Тягнибок рассказал о том, кто с временно оккупированных Россией территорий Луганской и Донецкой областей имеет право на выплаты и украинское гражданство.

Об этом он сказал в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла UA».

«Я считаю, что выборы на территории, находящейся под временной оккупацией России, невозможны, пока не состоится деоккупация этой территории и не пройдет по меньшей мере семь – десять лет, потому что население там просто зомбировано. Это наша семья, наше украинское государство, наши граждане. Как мы можем допустить, чтобы это зомбированное московской пропагандой население выбирало не только себе, но и нам власть? Речь идет о центральной власти», - говорит он.

Сначала должна состояться деоккупация, убежден националист.

«Часть деоккупации – перепаспортизация. Я считаю, что все находившиеся во время временной оккупации Россией на территории ОРДЛО должны реально доказать свою лояльность к украинскому государству. Они должны доказать, что они не сотрудничали с оккупантом, не совершали преступления против Украины. Я вообще молчу о тех, кто с оружием в руках воевал против украинского государства», - объясняет он.

Только те граждане, по его мнению, могут получить украинские паспорта и соответствующие права граждан Украины.

«Только те могут рассчитывать на социальные выплаты, пенсии, которые сейчас не должны выплачиваться им. Они должны накапливаться на специальном счете в Пенсионном фонде и перечисляться после деоккупации либо тем людям, которые должны эти социальные выплаты получить, либо членам их семей по наследству», - заключает Тягнибок.

Politeka сообщала, что в Украине уже создаются десятки фондов, которые готовы финансировать успешные идеи.

Politeka также сообщала, что Владимир Панченко объяснил, как экологический активизм становится оружием развитых стран в конкурентной борьбе против бедных.



