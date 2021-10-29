Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин рассказал, почему хакеру, который создал поддельное приложение дали второй шанс, и предложили работу в Министерстве.

Об этом стало известно благодаря новому ролику, который Евгений Енин записал для Министерства внутренних дел, пишет Znaj.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины рассказал, почему важно задействовать альтернативные методы работы с задержанными. Назвал это продолжением идеи выстраивания отношения к Министерству как к месту, где предоставляют сервис, а не только наказывают.

Он отметил, что взрослое общество всегда борется за каждого человека, и они не могут отворачиваться от человека из-за одной его ошибки.

"В поисках справедливой альтернативы, мы дали возможность юному хакеру власти, нарушившему закон, исправиться. Дать возможность его умениям быть задействованными с умом. Конечно, перед законом все равны, поэтому суд еще определит, как наказать 21-летнего хакера, но, работа в пользу государства, может значительно улучшить общее впечатление во время вынесения судебного решения. Это можно назвать альтернативным влиянием", - говорит Евгений Енин.

Это поможет понять, как он надеется, что зарабатывать на жизнь нужно своими талантами, а не за счет зла.

В конце ролика чиновник поблагодарил министра Федорову за то, что он откликнулся на эту идею, а самому парню пожелал успешно пройти стажировку.

Напомним, что не так давно сотрудники отдела противодействия киберпреступлений в Запорожской области нашли 21-летнего парня, который создал копию государственного приложении "Действие", и использовал его для своей выгоды.