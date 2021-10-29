Дважды министр финансов Игорь Уманский рассказал, каким будет госбюджет на 2022 год, и хватит ли государству денег на покрытие всех запланированных расходов.

Об этом он сказал в прямом эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”

“Если говорить о расходной части бюджета, то, безусловно, каждое правительство, каждый распорядитель средств, как и в любой семье, желает потратить значительно больше, чем на то есть возможности. Но, в отличие от обычной семьи, государственный бюджет всегда тратит значительно больше, чем у него есть на то доходов. Разница покрывается за счет дефицита”, - сказал Игорь Уманский.

Он отметил, что, чтобы провести расходы, нужно получить деньги в виде доходов от уплаченных налогов и профинансировать дефицит.

“Иначе у вас нет денег для проведения расходов… Из 320 млрд на все программы по соцзащите увеличение идет на 7 с небольшим хвостиком. Это чуть больше чем на 2%. Смешное увеличение социальных расходов… Из этих 7 млрд 5 идет на увеличение пенсий”, - добавил Уманский.

По его словам, в бюджете увеличены расходы на оборону и “Большое строительство”. При этом субсидии уменьшаются до 38,4 млрд.

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