Экономист Юрий Атаманюк объяснил, что власть, пытаясь удержаться на своем месте, увеличивает финансирование для Генпрокуратуры, НАБУ и СНБО.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперта, сегодняшний госбюджет Украины затрудняется ответить на вопрос о методах развития экономики. В то же время, говорит он, власти увеличивают финансирование для СНБО на 21%, а также для НАБУ и Генпрокурора. «Мы повелись на сериал «Слуга народа», – констатирует Атаманюк.

Как он объясняет, люди считали, что в Украине произойдут положительные изменения и улучшения, как это было в сериале, а власти пытаются удержаться на своем месте, буквально цементируя себя на должностях. «Мы готовимся дальше к продолжению сериала «СНБО» и им больше всего подняли расходы», - подчеркивает экономист. Он добавляет, что сегодня СНБО принимает много таких решений, которые никак не способствуют решению проблем.

Следовательно, констатирует Атаманюк, масса украинских медучреждений имеют задолженности по выплате зарплат в 3 месяца и поднимут зарплаты только тем врачам, которые в этом году еще выедут заграницу и будут работать там. «А сейчас нам дают сериал «СНБО». А группу же надо финансировать…», - подчеркивает эксперт.

Как сообщала Politeka, Атаманюк объяснил, что важным элементом государственного развития есть свобода слова.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк рассказал о том, как власти относятся к оппозиционерам в нашей стране.