Управляющий партнёр «Национальной антикризисной группы» политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал изменение рейтинга президента Владимира Зеленского.

Своё мнение он высказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности».

«При опросах от 60 до 70 процентов респондентов заявляют: страна развивается неправильно. Это очень тревожный сигнал для власти. Тенденция уже есть, и развернуть её в обратную сторону очень трудно. Я не исключаю появления каких-то разоблачительных плёнок. Всё-таки технические возможности сейчас не такие, как во времена Кучмы и Мельниченко. А неопытные в политике люди могли наговорить многое. Недавний оффшорный скандал, скорее всего, был только предупреждением, и оно возымело действие. Президенту могут просто предъявить ультиматум, угрожая громким скандалом», - считает политический эксперт.

По его мнению, в обществе может возникнуть мощный запрос на смену власти.

«Против власти могут использовать дело «вагнеровцев», тем более что оно проходит по статье, по которой нет срока давности. Всё-таки закон об олигархах задел интересы людей, у которых есть очень большие возможности», - отмечает Тарас Загородний.

Как сообщает Politeka, ранее он упрекнул власть в половинчатой политике в сфере коммунальных тарифов.

Также Politeka сообщала, что Загородний указал на важность соблюдения процедуры для развития демократии.