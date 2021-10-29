Украинский политик, лидер националистической политической партии «Свобода» Олег Тягнибок рассказал, как приветствие: «Слава Украине!» сначала не понимали не только далекие от политики люди, но и коллеги по Майдану.

Об этом он сказал в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла UA».

«Сначала говорили, что это полный абсурд. Помню, когда я вылезал на сцену как один из лидеров Майдана и здоровался «Слава Украине!», наши же партнеры дергали меня за лацканы маринарки: «Не надо, ты расколешь Майдан!», - говорит он.

Сегодня это выражение стало привычным для украинцев.

«Это то, за что я и мои собратья боролись и боремся, чтобы поменять Украину и поменять украинцев. Но если это либо подыгрывание моде, либо попытка получить определенные политические дивиденды… Вот популярны коммунисты – буду говорить коммунистической риторикой. Становятся популярными либералы – надо говорить либеральной. Теперь националистические идеи, которые мы пропагандировали на протяжении десятилетий, стали основой. Теперь я замечаю, что те, кто нас вчера жестко критиковали, у виска крутили пальцем – они это сегодня воспринимают как должное, и такое впечатление, что они уже с этим родились. Я считаю это нашей идеологической победой», – отмечает Тягнибок.

Он сравнил «свободовцев» с нервной системой государства: «Когда мы сперва о чем-то говорим, это необычно, всем это не нравится. Если бы не было реакции нервной системы, то организм не понимал бы, что нужно прореагировать на начинающуюся болезнь. Мы первые даем сигнал, его не воспринимают, не любят, потому что это из-за боли и невосприятия. Но как следствие этот организм становится здоровым. Собственно, в этом наша политическая функция».

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