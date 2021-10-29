Руководитель центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин рассказал, что девушка, ставшая свидетелем смертельного ДТП в Харькове, начала получать угрозы, а потому Нацкорпус взял ее под свою охрану.

Об этом он рассказал у себя в Телеграмме.

В публикации отмечается, что во время ДТП девушка была в машине виновного в инциденте и теперь ей стали приходить угрозы. Сам Жорин предполагает, что с этим могут быть связаны родственники виновника ДТП: они пытаются запугать девушку и заставить не свидетельствовать в суде против их сына.

Следовательно, подчеркивает националист, Нацкорпусу пришлось взять на себя задачу обеспечить свидетелю безопасность. «Решили взять на себя ее защиту – теперь девушка будет находиться под охраной представителей харьковского Национального Корпуса. Иначе суд никогда не услышит правду», – объясняет он.

По поводу этих новостей высказался и представитель харьковского Национального Корпуса. По его словам, эта девушка – единственный свидетель, который сейчас в сознании и может правдиво свидетельствовать в суде, но ей стали угрожать физической расправой. «И в связи с этим наши друзья из Национального Корпуса и военные из полка «Азов» будут обеспечивать её безопасность», – констатирует националист.

Как сообщала Politeka, Тамарин заявил, что подростку, который совершил ДТП в Харькове, было кого подражать.

Также Politeka писала, что Соболевский рассказал, как в представлении Нацкорпуса должна выглядеть украинская армия.