"Холостячка 2" Злата Огневич интригует своих поклонников и не признается, с кем из мужчин-участников она осталась и кого выбрала в финале.

Поклонники тщательно следят за жизнью артистки в соцсети Instagram, а также за страницами участников проекта. И вот случилось! Фанаты обнаружили, что Злата с одним из своих фаворитов были в заведении в центре Киева, передает Hyser.

Им оказался рекордсмен и чемпион по дайвингу Андрей Хветкевич, которого участники прозвали Акваменом.

Все дело в том, что и Злата, и Андрей опубликовали короткие сторис из одного и того же ресторана в Киеве, но по одиночке.

Певица делилась своими впечатлениями от атмосферы и написала, что заведение ей напоминает родной Крым, по которому очень скучает.

"Как человек, выросший в Крыму, я скажу, что восток невозможно забыть. Он пряный и вкусный", - подписала видео из ресторана "холостячка".

Она намекнула, что находится в заведении одна и поделилась личной историей.

"Решила спрятаться в уединенное местечко в самом центре Киева. Уютный восточный колорит, обожаю такие штуки. Напоминает мне чем-то Крым и наш любимый с девчонками ресторан в Судаке, куда мы вечером приходили на вкуснейший лагман и делились всем, что случилось за день", - погрузилась в приятные воспоминания певица.

Андрей также опубликовал сторис из этого ресторана. Но судя по его видео, столик был накрыт на две персоны.