Госэкоинспекция обнаружила на ЧП «Александрия-Эко 2019» отсутствие системы защиты грунтовых вод, изъятия и обезвреживания фильтрата во время складирования мусора на земельном участке, а также засорения территорий. Продолжается уголовное производство.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный - говорится на сайте ведомства, передает Znaj.

Он отметил, что сначала во время внеплановой проверки данного предприятия ГЭИ Приднепровского округа выявила, что на предприятии не оборудованы системы защиты грунтовых вод, изъятия и обезвреживания фильтрата. За это нарушение инспекторы рассчитали более 1,7 миллиона гривен убытков.

«В то же время органы Нацполиции осуществляли уголовное производство в отношении ЧП»Александрия-Эко 2019". Они привлекли специалистов ДЭИ для проведения экологической экспертизы, во время которой было установлено засорение земельного участка площадью более 1 гектара. Убытки составили почти 500 тысяч гривен», - отметил Андрей Малеваный.

Обе претензии уже направлены предприятию для добровольного возмещения.

«Сейчас продолжается уголовное производство, ведь нарушения, выявленные на предприятии, содержат признаки преступлений, определенных статьями 239 (загрязнение земель веществами, отходами) и 242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса», - подчеркнул Андрей Малеваный.