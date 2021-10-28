В Украине так уж традиционно принято, что нужно надеяться на свои силы. Почему? Объясним. Недавно Литва, находясь в дружественных связях с Украиной, совершила циничный поступок. Недавно Вильнюс призывал нас не закупать электроэнергию у Белорусской АЭС и поддержать санкционное давление. Киев, недолго думая о последствиях таких действий, последовал призывами страны-члена ЕС. В то же самое время Литва стала резко увеличивать потребление белорусской электроэнергии после запуска первого энергоблока БелАЭС. Это не совпадение. И вот почему.

Об этом пишет издание Багнет. Публикуем материал без комментариев и ремарок. Редакция не несет ответственности и не проверяет данные, полученные и опубликованные сторонними информационными ресурсами.

По документам сделка была оформлена как импорт через Латвию, но это не делало электроэнергию латвийской, а министр энергетики Литвы признавал публично, что Литва потребляет электроэнергию с БелАЭС. Ну и чтобы добить Киев, Литва вдвое увеличила импорт электроэнергии из России (Калининграда).

Слава Богу, у украинских властей хватило ума дать заднюю. Белорусская электроэнергия может поступить в Украину уже в начале ноября, говорят источники в Минэнерго Украины. С другой стороны, в министерстве выступили с официальной позицией: «Для планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматриваются». Но мы-то знаем, что во время энергокризиса выбирать не приходится – Прибалтика уже подтвердила.

В этой ситуации – все отношение ЕС к Украине. Экономику страны убивают медленно и планомерно. Дело даже не в ограничениях на импорт украинской аграрной продукции. Уничтожить все государственные доходы гораздо легче – за счет топлива и энергии. С первым получилось достаточно просто. Теперь Украина покупает российский газ не напрямую у России, а у посредников. Это когда вы хотите купить шкаф, но покупаете не в мебельном магазине, а у человека, который только что его приобрел – причем с наценкой.

Киеву давно следует признать: европейский газ – это большой обман украинского народа, фикция. Ну нет в Европе достаточно источников, чтобы говорить о какой-либо газовой самостоятельности, потому подобные простачки вроде украинских властей, перекупающие газ и делающие прибыль для стран ЕС, очень важны. Желательно на расстоянии вытянутой руки от ЕС.

Об этом уже вовсю говорят в оппозиции. Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что в вопросе «закупки газа в Европе» работает пропаганда, а газ как был, так и остался российским. Газа на Украине нет и закупать его приходится по высокой цене, и эта ситуация, по ее словам, вызвана чьей-то «тупостью». «Нафтогаз» же она вообще назвала большой фирмой-прокладкой, которая просто перекладывает бумажки.

Пока же Украина выступает с самонадеянными предложениями выделить Евросоюзу дополнительный транзит 55 млрд куб. м газа, не подкрепленные, собственно, согласием Москвы на выделение этого самого газа. Во всех этих случаях государства делят шкуру неубитого медведя: газ остается российским, несмотря на то, что вы его закупили. А электроэнергия с БелАЭС – белорусской и так далее.

В Киеве, похоже, не понимают, что в ЕС не заинтересованы в допзаработке для Украины, сидящей на трубе. «Газпром» в помощи украинским властям, которые ни на йоту не делают жизнь своего народа лучше, тоже не заинтересован. А вы забыли, что это компания из «страны-агрессора»? К тому же, украинская элита решила еще и за бесплатно поставить газ другой «европейской» стране – Молдове, при том, что миллионы украинцев имеют проблемы с отоплением и мерзнут.

После распада СССР многие постсоветские страны не выдержали западной экспансии и предпочли жить на задворках ЕС. Создание СНГ на обломках великой империи рассматривалось Европой как еще большая угроза, нежели недавно павший социалистический гигант. Миром правят ресурсы – а у стран СНГ их было в достатке. И при этом проблема централизации власти в РСФСР была решена – все самостоятельны и сами распоряжаются своими ресурсами! Здесь и синхронная работа энергосетей (а электроэнергию впоследствии можно было бы продавать на запад, и каждый участник имел бы свой «кусок пирога»), и общая политика по топливу. Как бы ни хаяли Минск, у белорусов даже сейчас, с введенными санкциями, уровень жизни выше, чем у украинцев. Это мы еще не считаем миллионы граждан Украины, которым приходится ездить на заработки. И возможность повышать доходы белорусов во многом есть благодаря разумной газовой политике. Украинцы же покупают «европейский» газ по черт знает каким тарифам.

Москва никогда не принуждала Киев к долгим поцелуям взасос – только к разумной энергетической стратегии, независимости от внешнего управления и благосостоянию граждан. Нынешний топливный кризис еще раз показывает его перспективы. На страны СНГ приходится 16% мировой территории, 40% мировых запасов природного газа, 20% нефти, 25% угля. ВВП СНГ составляет около 5% от мирового, и только внешнеполитические тенденции мешают Содружеству развиваться как серьезной экономической силе. Можно кичиться, что у вас есть безвиз, но в таком случае к нему автоматически добавляется и безгаз.