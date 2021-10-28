Об этом шла речь на брифинге, в котором принял участие первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает Официальный портал Киева.
"Я вижу символизм в сегодняшнем мероприятии, ведь 10 лет назад мы открыли первый Центр предоставления административных услуг на Днепровской набережной, который стал учебной базой для всех работников сети ЦПАУ. Сегодня в Киеве работают оборудованные по самым высоким современным стандартам 15 центров предоставления административных услуг. Прием ведут более 400 универсальных высококвалифицированных администраторов. Через ЦПАУ предоставляется более 200 видов услуг», – рассказал Николай Поворозник.
По его словам, сегодня ЦПАУ стали местом, куда горожане идут с различными вопросами относительно получения админуслуг, ведь именно здесь они могут получить квалифицированную помощь.
"Мониторинг работы ЦПАУ сегодня происходит постоянно благодаря работе колл-центра по принципу единой «горячей линии». Это позволяет улучшить качество предоставления консультаций. Кроме того, оставить отзыв о работе центра можно на Веб-портале административных услуг города Киева. ЦПАУ продолжают развиваться, и дополнительная оценка предоставления админуслуг станет еще одним каналом обратной связи с посетителями центров, ведь любой контроль направлен на то, чтобы улучшить качество предоставления админуслуг», – подчеркнул Николай Поворозник.
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Ежегодно Институт развития города проводит оценку качества обслуживания посетителей центров предоставления административных услуг. По результатам оценивания в 2020 году получен высокий уровень удовлетворенности посетителей, все центры получили оценки 4+ (в пределах 4,5-5 баллов).
Заметим, что в условиях пандемии ЦПАУ столицы принимают необходимые противоэпидемические меры и продолжают работать в штатном режиме и принимать заявителей. Работа центров переформатирована таким образом, что 108 видов услуг принимают и отправляют результат с помощью почтовой связи, а 15 видов услуг, которые государством реализовано в электронном виде, помогают получать, не выходя из дома.