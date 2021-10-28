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Видео датировано концом марта 2014 года, уже после так называемого референдума и «вхождения» Крыма в Россию. На нем Валерий Чернобук призывает крымских судей присягать на верность оккупационным властям Крыма и изучать российские законы.

Напомним, Валерий Чернобук в аннексию был председателем Апелляционного суда АР Крым. После захвата полуострова россиянами долгое время пытался договориться о новой должности для себя. Проявлял абсолютную лояльность к агрессору и даже лично снимал украинскую символику со здания Апелляционного суда Крыма.

«Суды республики Крым работают на основании Конституции РФ, на основании тех процессуальных законов, которые указаны в законе о порядке принятия в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта РФ. Есть уже решения, вынесенные именем Российской Федерации», – рассказывал в марте 2014-го Чернобук.

Чернобук так и не получил предложения о сотрудничестве, потому и перебрался на материковую Украину, где получил должность советника мэра Днепра Бориса Филатова по взаимодействию с правоохранительными органами. Часть депутатов городского совета Днепра сразу обратились к тогдашнему Генеральному прокурору Юрию Луценко с заявлением о совершении Чернобуком уголовного преступления, а именно – государственной измены. В июле 2018 года сотрудники СБУ задержали Чернобука по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с оккупантами. Сейчас дело о государственной измене Чернобука рассматривает Печерский райсуд Киева.

Сотрудничество Бориса Филатова с подозреваемым в сотрудничестве с россиянами судьи стало одной из тем расследования британских журналистов, презентация которого прошла в Лондоне 26 октября.

В документальном фильме «Россия возвращается в Украину: олигархи, криминалитет и местные элиты» его автор Тим Уайт показывает механизмы усиления российского влияния на украинские регионы, в частности, на Днепр. Главными героями расследования стали мэр Днепра Борис Филатов, его бизнес-партнер Геннадий Корбан, и депутат Днепропетровского областного совета от пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь» Михаил Кошляк, владелец нескольких охранных фирм и куратор «Муниципальной стражи», которую в Днепре называют «частной» армией» Филатова).

Автор делает вывод, что на действующую властную команду в Днепре могут оказать существенное влияние россияне. И в случае дестабилизации ситуации в Украине Филатов, Корбан и Кошляк могут погрузить регион в хаос для очередной попытки реализации проекта «русская весна».