Хакера-самоучку, который недавно подделал государственный сайт «Дія» отдали на стажировку к Михаилу Федорову

Об этом в своем Фейсбук сообщил Первый заместитель министра МВД Евгений Енин.

"В своих интервью я подчеркиваю, что мы в МВД выстраиваем сервисную модель, а не карательную", - говорит Евгений Енин.

Первый замглавы МВД подчеркнул, что перед законом все равны. Поэтому 21-летнему разработчику фейковой "Дії" все-таки придется нести ответственность за подделку.

Напомним, житель Запорожья создал программное обеспечение, идентично копировавшее дизайн государственного приложения "Дія". Пользователи могли купить ненастоящий сервис за 100 гривен, а все деньги приходили на личную карту и карту его сестры.

В рекламе он указывал, что благодаря приложению несовершеннолетние могут беспрепятственно покупать алкоголь и сигареты. Также в фейковой "Дії" для Android можно было редактировать данные о вакцинации, возрасте и другую информацию.