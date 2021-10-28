Заместитель руководителя Центрального штаба Национального Корпуса Владислав Соболевский прокомментировал военную программу Нацкорпуса и подробнее рассказал, о чем именно в ней идет речь.

Об этом он рассказал на ютуб-канале «Национальный Корпус».

Националист подчеркивает, что для Нацкорпуса действительно важно, чтобы украинский военный блок регулярно обновлялся и отвечал современному миру, требованиям войны и целям армии. «Мы, наверное, единственная партия в Украине, которая имеет отдельную военную программу», - отмечает он и добавляет, что частью этой программы является система территориальной обороны.

Соболевский рассказывает подробнее о военно-промышленном комплексе, то есть о заводах, которыми все гордятся и которые вообще не получают никакой помощи от государства. «Мы предлагаем экспортно-ориентированные предприятия «Укроборонпрома», но 60% всей продукции должно выкупать государство. Мы должны быть конкурентными на международном уровне, но должны быть главными заказчиками для наших предприятий», - объясняет заместитель руководителя Нацкорпуса.

Далее Соболевский рассуждает о том, как должна выглядеть высокопрофессиональная армия: должно быть меньше людей и все они должны нести свою службу не ради денег, они должны посвятить жизнь армии. Также он отмечает, что важно правильно избрать и военное руководство. По словам националиста, начальником штаба должен быть такой человек, который в 2014 году был простым солдатом.

В таком случае, заключает заместитель руководителя Нацкорпуса, можно будет говорить о профессиональной и опытной украинской армии. Тем не менее, говорит он, провести эти изменения не так-то просто. «Сегодня, чтобы принять новый китель в нашей армии, нужно задействовать тысячи людей, и так быть не может», - говорит националист. По словам Соболевского, во многом помешает бюрократия, в частности, она создает проблемы в тыловом обеспечении.

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