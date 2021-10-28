Российский оппозиционер, лидер общественного движения «Говорите громче!» Алексей Сидельников вспомнил 2005 год, когда он приехал в столицу Украины и поздравил Оранжевую революцию на Майдане.

Об этом он рассказал в программе «Толковый разговор» Алексея Толкачева.

Как отмечает гость программы, после заявления о создании молодежного движения «Пора» в России появилось и прокремлевское движение «Наши». Он вспоминает, что тогда в Москве прошла конференция, на которой был Вася Якименко, он и стал во главе всего этого потом.

Сидельников замечает, что сначала его считали украинцем, который приехал с Оранжевой революцией. «Он очень удивился, узнав, что я россиянин. Прямо такая реакция была: всех расстрелять и уничтожить, такая зараза нам не нужна! Испуг Кремля был очень сильный», - рассказывает оппозиционер.

Следовательно, констатирует он, Кремль действительно испугался, но ничего не предрекало никаких изменений и в целом с тех пор господствующий режим только крепчал. «Режим стал сильнее. С одной стороны, у режима отказали тормоза полностью. У них произошел отказ правового поля, в первую очередь», - отмечает гость программы.

В то же время Сидельников утверждает, что это произошло не в 2005 году, а скорее в 2012 с начала третьего срока Путина. «С этого момента Кремль не то что себя дискредитировал на международной арене, но он как захватчик власти в стране. По большому счету, они нелегально находятся на своих постах все эти годы», - подчеркивает оппозиционер.

В целом же, говорит политик, после 2007 года он уехал в Лондон и оттуда наблюдал подтверждение своих прогнозов: ежегодно ситуация в государстве только усугублялась.

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