Украинская журналистка и телеведущая Алеся Бацман рассказала, какая есть формула успешного политического ток-шоу и в чем должна состоять роль ведущего.

Об этом она сказала в программе “Личность” с Сергеем Дойко.

“Моя формула, если говорить о том, каким ток-шоу политическое должно быть, чтобы оно было успешным, это не только роль ведущего, это однозначно очень важно, это не только команда, которая работает, не только статусные гости, спикеры. Очень важен конфликт, конечно же. Обоснованный конфликт. И очень важно знание вот этих закулисных вещей”, - сказала Алеся Бацман.

Она отметила, что журналист должен знать, какие на самом деле отношения между гостями, а не только те, которые они демонстрируют во время записи шоу.

“Очень важно понимать, что из себя представляет человек вне рамок Википедии. Кто у кого жену отбил, кто имеет какую-то любовницу, которая на самом деле тоже в политике. Кто кому должен денег. Кто получает деньги от одного из “хозяев”. Кто имеет родственные отношения. Вот эти все истории — они очень сильно играют. И когда в прямом эфире, в запале происходят какие-то вещи, даже кого пригласить и как кого рассадить — это очень важно”, - добавила Бацман.

По ее словам, во время эмоционального подъема люди сбрасывают маски, и это интереснее всего. Именно этим и должен заниматься ведущий.

“Роль ведущего — это показать настоящее лицо каждого. Потому что, к сожалению, в политике очень много врут”, - подчеркнула журналистка.

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