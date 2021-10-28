Грузинский дипломат и общественный деятель, президент ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» Григол Катамадзе рассказал, когда впервые услышал Гимн Украины и надел украинский национальный костюм.

Об этом он рассказал в программе Анатолия Макаренко «Диалоги с Макаренко».

По его словам, он ощутил невероятное чувство свободы.

«Два года я являюсь гражданином Украины. У меня другого гражданства нет, только украинское. Но моя супруга – украинка, является гражданкой Грузии. Когда я принимал это решение и обращался к президенту Зеленскому с просьбой о предоставлении гражданства, супруга сказала, что она останется гражданкой Грузии. Мы все были граждане Советского Союза, после его распада жили в Грузии и получили грузинское гражданство. С тех пор она остается гражданином Грузии», - говорит он.

Экс-посол рассказал о первом знакомстве с символами Украинского государства.

«Гимн «Ще не вмерла України» я впервые услышал в 1981 году на студенческой вечеринке. Тогда это было очень даже опасно. Я видел свои однокурсников, которые прикладывали руку к сердцу, когда пели эту песню – сегодняшний Гимн Украины. Я тогда этого не понимал. Но так сложилось, что я впервые национальную одежду надел украинскую, а не грузинскую. И это было тоже в студенческие годы. А вот национальную грузинскую одежду я надел, уже будучи послом. Я не могу сказать, что был законодателем моды, но я был первым послом, кто надел национальную одежду на приеме по случаю Дня независимости Грузии в 2001 году», - рассказал Катамадзе.

Украинская вышиванка вроде простаяи легкая в сравнении с грузинской национальной одеждой. Может сложиться такое ощущение, что нельзя даже сравнивать.

«Потому что когда ты надеваешь вышиванку – ты чувствуешь эту свободу, тебя ничего не стесняет. Грузинская одежда тяжелая на вид, со всеми атрибутами. Но оказалось, нет! Когда ты надеваешь грузинскую национальную одежду, - точно такую же чувствуешь свободу», - заключает он.

Как сообщала Politeka,первый Генпрокурор независимой Украины Шишкин рассказал, как Украина вырывалась из имперской иерархии.

Также Politeka сообщала, что Шеховцов описал схему, по которой действовала КГБ для провокации антисемитизма в Западной Германии.