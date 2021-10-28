Основатель проекта «Украина без мусора» Евгения Аратовская объяснила, как нужно сортировать вторичное сырье на переработку и для чего Украина скупает отходы других государств.
Об этом она рассказала в программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.
По словам Аратовской, европейские государства уже в течение нескольких десятков лет пользуются системой раздельного сбора мусора. «Австрия сортирует мусор больше 60 лет, старая Европа больше 80 лет, то есть они уже собирают много вторичных ресурсов в своих отходах», - отмечает она.
Следовательно, говорит эксперт, в Европе возникают излишки, которые она с готовностью может отдать украинским мусороперерабатывающим заводом. Как она отмечает, украинские предприятия со своей стороны готовы забирать вторичные ресурсы – с оплатой или без. «Украина превращается в страну, которая перерабатывает чужой подготовленный мусор, а свои вторичные ресурсы выкидывает на свалки», - заключает гостя программы.
В таком случае, объясняет Аратовская, новые товары, которые сделают из качественного вторичного ресурса, заработают в Европе, но украинский рынок заготовки вторсырья никак не будет развиваться, ведь свои ценные вторичные ресурсы государство сбрасывает на свалки.
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Также она акцентирует внимание на том, что вторичные ресурсы для переработки нужно тщательно подготовить, то есть отмыть. «Очень важно, чтобы вторичные ресурсы для переработки были абсолютно чистыми», - подчеркивает эксперт. По словам Аратовской, компаниям придется потратить на это все массу ресурсов – и воды, и моющих средств, и электроэнергии, потому что заготовитель хочет покупать только чистое и качественное вторичное сырье.
Попутно гостя программы вспоминает, что европейские компании неоднократно получали предложение купить украинское вторичное сырье, но отказывались из-за неудовлетворительного уровня его чистоты, ведь заводы просто остановятся. «Европейские перерабатывающие заводы вообще уже не могут работать на грязном вторсырье», - констатирует Аратовская.
Как сообщала Politeka, Аратовская рассказала, нужно ли наказывать производителей, которые производят неразлагающиеся тары.
Также Politeka писала о том, что экологи призвали власти принять за основу проект закона о промышленных выбросах №6004-1.