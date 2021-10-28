Основатель проекта «Украина без мусора» Евгения Аратовская объяснила, как нужно сортировать вторичное сырье на переработку и для чего Украина скупает отходы других государств.

Об этом она рассказала в программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

По словам Аратовской, европейские государства уже в течение нескольких десятков лет пользуются системой раздельного сбора мусора. «Австрия сортирует мусор больше 60 лет, старая Европа больше 80 лет, то есть они уже собирают много вторичных ресурсов в своих отходах», - отмечает она.

Следовательно, говорит эксперт, в Европе возникают излишки, которые она с готовностью может отдать украинским мусороперерабатывающим заводом. Как она отмечает, украинские предприятия со своей стороны готовы забирать вторичные ресурсы – с оплатой или без. «Украина превращается в страну, которая перерабатывает чужой подготовленный мусор, а свои вторичные ресурсы выкидывает на свалки», - заключает гостя программы.

В таком случае, объясняет Аратовская, новые товары, которые сделают из качественного вторичного ресурса, заработают в Европе, но украинский рынок заготовки вторсырья никак не будет развиваться, ведь свои ценные вторичные ресурсы государство сбрасывает на свалки.

Также она акцентирует внимание на том, что вторичные ресурсы для переработки нужно тщательно подготовить, то есть отмыть. «Очень важно, чтобы вторичные ресурсы для переработки были абсолютно чистыми», - подчеркивает эксперт. По словам Аратовской, компаниям придется потратить на это все массу ресурсов – и воды, и моющих средств, и электроэнергии, потому что заготовитель хочет покупать только чистое и качественное вторичное сырье.

Попутно гостя программы вспоминает, что европейские компании неоднократно получали предложение купить украинское вторичное сырье, но отказывались из-за неудовлетворительного уровня его чистоты, ведь заводы просто остановятся. «Европейские перерабатывающие заводы вообще уже не могут работать на грязном вторсырье», - констатирует Аратовская.

Как сообщала Politeka, Аратовская рассказала, нужно ли наказывать производителей, которые производят неразлагающиеся тары.

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