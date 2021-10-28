Грузинский дипломат и общественный деятель, президент ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины»Григол Катамадзе рассказал о тревожной тенденции, которая сложилась в Грузии с судьбой президентов этой страны.

Об этом он рассказал в программе Анатолия Макаренко «Диалоги с Макаренко».

Он считает большой ошибкой содержание Михаила Саакашвили в тюрьме.

«Михаила Саакашвили я знаю с 1985 года. Он поступил в киевский государственный университет имени Шевченко, когда я уже заканчивал учебу на факультете международных отношений. Я еще не высказывался публично по этому поводу, но мне очень жаль, что это происходит сейчас с третьим президентом Грузии. Я не хочу давать оценок судебным решениям, не хочу говорить, политические они или не политические, правильные или неправильные. Это современная история Грузии», - говорит он.

Григол Катамадзе подметил трагическую последовательность в том, что произошло впоследствии со всеми тремя грузинскими президентами.

«Двух предыдущих президентов Грузии нет в живых. По сегодняшний день не выяснены обстоятельства гибели первого президента Гвиада Гамсахурдия. Второго президента во время мирной революции отстранили, и он долгие годы находился в заточении в собственной резиденции. Не дай Бог, если президент Саакашвили умрет в тюрьме, я думаю, никто не сможет смыть с себя тот позор, который настигнет Грузию. Я думаю, что нужно как можно скорее решать этот вопрос. Путь выхода из этой ситуации есть. Я надеюсь, что все же известная грузинская мудрость преобладает над политической конъюнктурой, и этот вопрос будет разрешен», - заключает Григол Катамадзе.





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