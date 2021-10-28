Политик Николай Томенко заявил, что для украинских чиновников выше всего должны стоять национальные интересы, и прокомментировал кадровую политику, которую проводит действующая власть.
Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
Как объясняет Томенко, сегодняшнюю власть украинцы избрали с той мотивацией, что в руководстве государства будут честные люди не из политической сферы. Тем не менее, говорит он, во власти воруют все – и украиноязычные, и англоязычные, и русскоязычные. «Чиновники должны знать один язык лучше всего – язык национальных интересов Украины», - подчеркивает гость программы.
Сейчас же, говорит он, кадровая политика властей вызывает только чувство грусти. «Возникает вопрос – а кто сейчас министры? А какая разница? Ну, ничего министр сейчас не решает. Это действительно трагедия, потому что ключ заключался в другом алгоритме подбора людей», – говорит Томенко.
В частности, гость программы рассказывает о многочисленных случаях, когда представители власти нарушали общие правила поведения политиков. Он подчеркивает, что само общество прощало им это поначалу. «Уже прошло два года и чему научились? Научились цинизму и зарабатыванию бюджетных денег», – констатирует Томенко.
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Как сообщала Politeka, Томенко заявил, что в университетах не имеют права преподавать люди, издевающиеся над Украиной и ее историей.
Также Politeka писала о том, что Томенко создал петицию, которая поможет противодействовать украинофобии.