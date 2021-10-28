Политический аналитик и блогер Руслан Бизяев рассказал, что на данный момент во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей наблюдается военное обострение, но оно не тактическое.

Об этом он сказал в эфире программы “Прогноз” с Викторией Панченко на канале “Знай24”

“Пока что мы наблюдаем даже не тактическое обострение. Такое, знаете, разведка боем. В случае реального обострения скрывать потери станет невозможно. Это показал, в том числе, опыт Карабахской войны. Это касается обеих сторон. Я пока что вижу, что очень многие этого обострения как хотят, так хотят и избежать… Я с весны говорил, что это обострение будет. Пока что это обострение не решает ни тактические, ни оперативные, ни стратегические задачи”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что сейчас есть вероятность серьезного обострения, какого не было с 2015 года.

“Европа в первую очередь заинтересована, чтобы было все что угодно, кроме обострения. И она готова в эту концепцию серьезно вложиться. И политически, и экономически… Военное обострение не тождественно политическому признанию. Как бы ни закончилось военное обострение, самое главное — это конвертировать его в некие политические итоги”, - добавил Бизяев.

По его словам, полномасштабной войны между Россией и Украиной не будет.

“Российско-украинская война в ОРДЛО может выйти в открытую форму, но тогда сразу же вступится дипломатия. Очень многим сейчас не выгодно, чтобы этот конфликт вылился уже в открытый полномасштабный конфликт России и Украины. В том числе Соединенным Штатам Америки”, - подчеркнул аналитик.

Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев отметил, что у Украины нет оперативно-тактических комплексов, которые могли бы угрожать России.

Также Politeka сообщала, что аналитик отметил, что если девальвировать Минск, то мы сможем перезагрузить ситуацию.