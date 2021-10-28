Журналистка, телеведущая, главный редактор интернет-издания «Гордон» Алеся Бацман оценила положение Украины в информационной войне с государством-агрессором Россией и указала на главную причину слабости её позиций.

Её слова прозвучали в программе Сергея Дойко «Личность».

«Россия так щедро финансирует информационную войну, что забивает Украину. В этом деле важны не только таланты и желания тех, кто ведёт такую войну, но и бюджет. Украина здесь не дотягивает, не доигрывает. Украина проигрывала информационную войну при Порошенко и проигрывает при Зеленском. Понятно, что войну на полях сражений с Россией нам одним не выиграть – силы не равны. Но информационно мы должны побеждать, мир должен быть целиком и полностью на нашей стороне. Однако пока что этого нет», - отмечает журналистка.

При этом она признала, что Россия и в это направление вкладывает гораздо больше денег, чем Украина.

«Мы должны выигрывать информационную войну с Россией, потому что мы правы. Ведь не мы пришли с оружием в Россию, не мы убиваем людей на её территории. Всё как раз наоборот. Российская пропаганда лжёт, а мы говорим правду», - говорит Алеся Бацман.

Как сообщает Politeka, ранее политтехнолог Александр Курбан отметил важность информационных средств в современной гибридной войне.

Также Politeka сообщала, что издатель Андрей Гончарук призвал вести информационную войну против российского агрессора даже без поддержки государства.