Авиаэксперт, член Общественного совета Госавиаслужбы Богдан Долинце рассказал, с какими перевозчиками сейчас выгодней летать пассажирам.

Об этом он рассказал в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Убытки, которые авиакомпании понесли в 2020 году, им придется переложить на пассажиров. Но речь не идет сейчас об этом, потому что сейчас фактические объемы низкие,аавиакомпании заинтересованы максимально возобновить объемы. Но через два-три года, когда рынок уже нормализируется иубытки, понесенные авиакомпаниями, лягут на стоимость билетов. Если какие-то компании украинские или иностранные уйдут с рынка Украины или перестанут существовать, то будет конкуренция ниже и в конечном итоге стоимость билетов будет расти», - рассказал он.

Долинце сказал, что падение, которое произошло из-за пандемии, и не такое быстрое возобновление, как хотелось бы, приведет к тому, что пострадает не только авиационный транспорт, а и авиастроение. Потому что некоторые авиакомпании отказались от своих заказов на самолеты, подтвердил он, а некоторые заказы перенесли на более поздний период. Соответственно по всему миру авиакомпании были вынуждены сокращать персонал, подчеркнул он, и ближайшие несколько лет этот персонал не будет востребован на авиационном рынке.

«Сейчас пассажирам выгодней летать с перевозчиками, которые предлагают лучшее соотношение цены и качества, за ту стоимость, которую пассажир ожидает, тот уровень комфорта и сервиса, который он готов оплатить. С точки зрения безопасности полета и с точки зрения продукта все авиакомпании владеют одинаковыми самолетами и предоставляют плюс-минус одинаковый сервис. С другой стороны, мы должны понимать, что стоимость авиаперевозок за последние 20-30 лет снизилась не на 10-20%, а она снизилась в разы», - резюмировал он.

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