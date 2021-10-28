Политический аналитик и блогер Руслан Бизяев прокомментировал вероятность существенного роста цен на нефть, газ и уголь в том случае, если предстоящая зима окажется холодной.

Его слова прозвучалив программе «Прогноз» на канале «Знай 24».

«Цены на нефть, газ и уголь определяются разными факторами, и напрямую не связаны между собой. Судя по ситуации вокругОПЕК+, резкий рост цен на нефть пока не ожидается – но именно пока. Ведь в этом случае пришлось бы снова пересматривать картельное соглашение. Цены на газ будут выравниваться независимо от смены температурного режима. Это станет происходить по мере заполнения подземных газовых хранилищ. Тёплая зима нас ждёт или холодная, это в данном случае роли не играет. То количество газа, которого пока что не хватает Европе, она планирует получить в ближайшее время. И для этого будет использоваться не только «Северный поток-2», но и другие средства», - считает гость программы.

Но с углём, по его мнению, дело обстоит намного сложнее.

«С углём ситуация для Европы «аховая», и цены могут побить все рекорды за последние десять лет», - говорит Руслан Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее он отмечал, что в России опасаются не ракет на Донбассе, а тайного соглашения о принятии Украины в НАТО.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Бизяева, найти выход из проблемы Донбасса могла бы помочь «девальвация» Минских соглашений.