Киевский адвокат, CEOАО «MITRAX» Арсений Салалайко решил подать иск против КГГА из-за их решения о введении платных парковок в столице.

Об этом он рассказал в интервью Kyiv.Press.

Юрист говорит, что это решение полностью незаконно.

«Основная идеология иска – Киев стал бизнесом для определенного круга людей», - говорит Салалайко. Он отмечает, что неявляется противником платных парковок как таковых, однако такая инфраструктура должна быть грамотно организованной и продуманной.

Арсений Салалайко приводит пример из собственной жизни и говорит, что недавно к нему приезжали клиенты из другого города, которые запарковались в отведенной зоне по правилам, но получили немалый штраф. Адвокат отмечает, что в том месте даже не было никакого знака или другой информации о том, что парковку необходимо оплачивать.

Также он приводит и другие аргументы против: «В некоторых местах действительно есть информационные знаки с QR-кодом для оплаты парковки. Но как оплатить по этому коду пенсионерам, у которых нет смартфона с камерой? Можно оплатить через приложение «Киев цифровой», но, к сожалению, пока еще не все умеют пользоваться такими технологиями», - отмечает юрист.

По его словам, должны быть паркоматы с возможностью оплаты наличными, но такие ему в столице еще не встречались. «Даже если и поставят один терминал оплаты на всю улицу, то как до него добраться водителю с инвалидностью?», - добавляет Салалайко.

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