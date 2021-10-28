Выжигание сухой растительности в Украине разрешили-однако лишь в трех случаях.

В каких именно - рассказал председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный.

Он сообщил, что Министерство юстиции согласовало приказ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов об утверждении Порядка выжигания сухой растительности.

"Документ ограничивает выжигание сухой растительности такими случаями:

в случае тушения пожаров в экосистемах подразделениями пожарной охраны;

для приготовления пищи с помощью оборудования - печи, мангала, а также для обогрева дома (дрова, хворост, брикеты);

в традиционно-культурных целях, например, для праздников, требующих разжигания костра», - детализировал Андрей Малеванный.

Чиновник добавил, что даже легальное выжигание растительности может запрещаться, если наблюдается ветреная погода (кроме разведения огня в помещении). Все другие основания для сжигания травы или листьев являются незаконными.

«С начала года Госэкоинспекция привлекла к ответственности более 300 человек, которые осуществляли выжигание растительности, наложив штрафов на сумму более 950 тысяч гривен. Однако окружающей среде был нанесен значительно больший вред. Так, в результате сжигания растительных остатков высвобождаются большие объемы углерода, гибнут почвенные микроорганизмы и уменьшается потенциал семенного развития растений. Также это часто приводит к образованию пожаров, их распространению на большие площади», - отметил Андрей Малеванный.

По словам председателя ГЭИ, с принятием порядка выжигания растительности становится четко регламентированным, что позволит минимизировать количество нарушений и вызванных ими негативных последствий для окружающей среды.