Выжигание сухой растительности в Украине разрешили-однако лишь в трех случаях.
Он сообщил, что Министерство юстиции согласовало приказ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов об утверждении Порядка выжигания сухой растительности.
"Документ ограничивает выжигание сухой растительности такими случаями:
- в случае тушения пожаров в экосистемах подразделениями пожарной охраны;
- для приготовления пищи с помощью оборудования - печи, мангала, а также для обогрева дома (дрова, хворост, брикеты);
- в традиционно-культурных целях, например, для праздников, требующих разжигания костра», - детализировал Андрей Малеванный.
Чиновник добавил, что даже легальное выжигание растительности может запрещаться, если наблюдается ветреная погода (кроме разведения огня в помещении). Все другие основания для сжигания травы или листьев являются незаконными.
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«С начала года Госэкоинспекция привлекла к ответственности более 300 человек, которые осуществляли выжигание растительности, наложив штрафов на сумму более 950 тысяч гривен. Однако окружающей среде был нанесен значительно больший вред. Так, в результате сжигания растительных остатков высвобождаются большие объемы углерода, гибнут почвенные микроорганизмы и уменьшается потенциал семенного развития растений. Также это часто приводит к образованию пожаров, их распространению на большие площади», - отметил Андрей Малеванный.
По словам председателя ГЭИ, с принятием порядка выжигания растительности становится четко регламентированным, что позволит минимизировать количество нарушений и вызванных ими негативных последствий для окружающей среды.