Политолог-международник Владимир Воля рассказал, как официально Украина может стать президентской республикой.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Если говорить о плохой демократической управленческой модели, то это парламентская республика. Потому что есть опыт функционирования парламентских республик в различных государствах, которые не имели устоявшейся демократической культуры и традиций. У этой модели есть свои минусы, если общество настолько ферментировано и не имеет ярко выраженных лидирующих парламентских партий, то кризис парламентаризма будет перманентным и постоянным», - сказал он.

Воля считает, что президентская республика нам крайне нужна, но с оговоркой тут главная угроза – это некомпетентность. И те, кто будет прописывать эту реформу, сообщил он, уже увидели все на реформе местного самоуправления, потому что ее по-другому надо было проводить. А некоторые моменты не были учтены, подтвердил он, и были проигнорированы. Вроде бы и реформу сделали, подчеркнул он, но ее надо переделывать. А мы не имеем права на ошибки, уверен он, при проведении реформ.

«Если говорить о том, как новая модель власти, президентская, может стать реальностью в Украине, то для этого нужна только конституционная реформа. Где будут по-новому прописаны разделы про исполнительную власть, законодательные функции и сдерживания их, а процедуры принятия тех или иных решений будут несколько по-другому выписаны. И плюс коррекция реформы местного самоуправления, она точно должна быть неизбежна», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Якубин заявил, что в настоящее время в Украине действует бицефальная, то есть двуглавая политическая модель.

Также Politeka писала о том, что Якубин сравнил украинскую и американскую политические модели.