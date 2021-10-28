Кто бы и как не переписывал историю, а 28 октября – был, есть и будет особым днем в истории, поскольку в этот день во время Великой Отечественной войны Украина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Вадим Рабинович.

По случаю 77-й годовщины руководство политической партии «Оппозиционная платформа – За життя», народные депутаты, сторонники и просто неравнодушные киевляне возложили цветы к памятнику Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве – памятнику в честь воинов, погибших в Великой Отечественной войне, и почтили память героев, благодаря которым сегодня существует независимая Украина.

«28 октября для нас особый день – Украина была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Напомню тем, кто пытается переписать историю, кто пытается переименовывать события: освобождение Украины произошло во время Великой Отечественной войны!» – отметил Рабинович.

Политик призвал украинцев, всегда помнить о Великой Отечественной войне, в которой каждый 10-й военный был украинцем, в которой погибли миллионы наших соотечественников.

«Украинская земля окроплена кровью наших дедов и прадедов – сердцем и головой мы обязаны это помнить и не допускать возрождения фашизма в современной Украине! И сегодня мы чтим память погибших, тех, кто защищал Советский союз, Украину и нас с вами от фашистов. Слава защитникам и вечная память погибшим! Нет фашизму!» – заявил Вадим Рабинович.