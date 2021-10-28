Политический аналитик и блогер Руслан Бизяев рассказал, почему военное обострение на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей может быть не последним, и чем оно может закончиться.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“За 7 лет Минского тупика мы периодически наблюдаем ситуации, когда происходит локальное обострение, например, Авдеевка, и когда ни одна из сторон не хочет брать на себя ответственность за начало конфликта. Ведь взять на себя ответственность — это фактически признать, что ты начал боевые действия вопреки своим заявлениям, своей позиции, тому, что ты артикулируешь как внутри страны, так и на международной арене”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что эти обострения с военной точки зрения не решают ни оперативно-тактических, ни стратегических задач.

“Это обострение не последнее. Почему может быть не последнее, потому что уже скопился определенный политический и экономический негатив вокруг этого процесса, который должен быть разрешен. Как разрешен — это второй вопрос. Посмотрим. По крайней мере последние события и поставки ПТРК “Javelin” и это обострение наводят меня на то, что возможны разные сценарии, в том числе — негативный”, - добавил Бизяев.

По его словам, все попытки политически перезагрузить Минский процесс зашли в тупик.

“Я не берусь пока прогнозировать, чем именно закончится это обострение. Вариативность остается. И на эту вариативность будет играть совокупность факторов”, - подчеркнул аналитик.

Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев заявил, что если девальвировать Минск, то мы сможем перезагрузить ситуацию.

Также Politeka сообщала, что Игорь Рейтерович отметил, что Европа на самом деле очень боится эскалации конфликта на Донбассе.