Политик Николай Томенко рассказал, какие проблемы ожидают нас зимой и подчеркнул, что бюджет должен формироваться справедливо.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Сегодня люди действительно живут военными мерками: выжить, перезимовать и так далее. Чтобы стать на грешную коррупционную украинскую землю, нужно продумать, как в зиму зайти и из зимы выйти живыми и здоровыми, чтобы не вспоминать худшие времена в Украине», - отметил Томенко.

По словам политика, украинцы по своей натуре оптимисты: Голодомор пережили, Вторую мировую пережили и переживут эту зиму, которую для нас, как отметил Томенко, «подготовила» власть.

«Мое предложение, что нужно продумать местные бюджеты. Все деньги уйдут, чтобы обеспечить не сильное повышение цен для людей. Оно вроде бы нормально, но остальных денег не будет. Будет стоять очередь из каждого ОТГ: «Дайте деньги!», - подчеркнул Томенко.

Как отметил Томенко, из-за сильных расходов на стабилизацию тарифов, которые ожидают местные бюджеты этой зимой, местные власти будут вынуждены просить деньги, чтобы профинансировать другие расходы, например, закупку оборудования для больниц или ремонт инфраструктуры в городах.

«Бюджет должен быть справедливым в том смысле, что он должен быть рассчитан для тех, кто больше всего нуждается, а сегодня больше всего нуждается здравоохранение, местные бюджеты, образование и физическая культура и спорт. Каждый день мы видим, что кто-то под наркотиками кого-то переехал, а ведь это не только мажоры, это любые дети», - сказал Томенко.

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