Основательница проекта «Украина без мусора» Евгения Аратовская рассказала,нужно ли наказывать производителей, которые производят неразлагаемые тары.

Об этом она рассказала в новой программе «Главное» на канале «MY.UA» с блогером Екатериной Павловой.

«Свалки очень выгодны, они стали источником дохода для большого количества бизнесов и даже органов местного самоуправления. На свалки возить мусор выгодно - это стоит недорого. Также перевозчики могут зарабатывать на логистике, на разнице тарифов, за вывоз мусора в кубах. Оплачивают свалки за захоронения в тоннах, при этом у них есть пресс-компакторы, которые могут во время поездки к полигону настолько спрессовать мусор, что вес никак не соответствует объему. Поэтому это очень выгодный бизнес и нужно больше об этом говорить», - рассказала она.

Аратовская сказала, что нужно думать, как это менять, как сделать захоронение на свалках невыгодным и как пойти европейским путем, до которого развитые страны додумались еще 80 лет назад. Европейские страны поняли, сообщила она, чтобы остановить свалку, нужно сделать выгодными другие технологии обращения с отходами – это мусоропереработка, раздельный сбор либо безопасное мусоросжигание.

«Человек не может справиться с минимизацией пластика без компаний, а компании не могут справиться с целями раздельного сбора без людей. Но есть правильные стимулирующие инструменты, когда производителям выставляются такие условия, что им производить излишки пластика не выгодно, потому что они несут дополнительные расходы. Либо если они производят упаковку, которая не перерабатывается, они обязаны заплатить налог или повышенный акциз, чтобы сделать невыгодным использование такого продукта. А люди должны сортировать мусор и понимать свою роль в этом», - резюмировала она.

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