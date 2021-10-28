Юрист, руководитель Киевской ячейки Национального Корпуса Сергей Тамарин выразил свое мнение по поводу смертельного ДТП в Харькове 26 октября.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению Тамарина, подростка, виновного в ДТП в Харькове, накажут прежде всего из-за резонансности этого инцидента и погибших по этому делу. В частности, говорит он, виновнику светит ограничение свободы на некоторый период времени.

В то же время националист подчеркивает, что это ДТП – следствие вседозволенности и безнаказанности, которую подросток наблюдает ежедневно вокруг. «Он тоже является последствием, ему было кого подражать», - констатирует он. В частности, говорит руководитель Нацкорпуса, украинских правоохранителей кто-либо может посылать, что также является следствием их профпригодности и профессиональной мотивации. «Система сама создала эту порочную цепь, в которой могут виновника ДТП Харьковского два года назад судить за выстрел женщине в лицо как за средние телесные повреждения, хотя могу вам сказать как бывший следователь, это попытка убийства», – рассказывает Тамарин.

По его словам, именно верховенство права характеризует уровень правовой культуры любой страны, оно и гарантирует, что наказание будет неизбежным. «Конечно, есть фактор уважения государства к народу и народа к государству и это должно характеризовать развитое культурное государственное учреждение», - отмечает националист. Также он добавляет, что каждая законодательная инициатива по увеличению штрафов и санкций может быть безрезультатна потому, что ее просто не применяют.

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