Как сообщает Центр информации УПЦ об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в проповеди в Куливецком Успенском монастыре. Об этом пишет znaj.ua.

"Когда мы говорим: "Я люблю Бога", это еще не любовь. Если я живу по Божественным заповедям, то люблю Бога, а если не живу, то что бы я ни говорил, на самом деле не люблю Бога. Человек, живущий по заповедям любви, действительно любит Бога и своего ближнего. Это главные законы, которые мы должны соблюдать и по которым должны строить свою жизнь. Тогда Матерь Божия за нас молится перед Престолом Божьим, и будет Божье благословение на нас», - подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Предстоятель рассказал, что, почитая иконы, мы прежде всего поклоняемся Первообразу.

"Как человек, который достает фотографию мамы и целует ее. Понятно, что таким образом любовь человека переносится на первообраз, то есть к матери. Так же мы кланяемся иконе, почитая того или иного святого, изображенного на образе», - привел пример Митрополит Онуфрий.

Предстоятель вспомнил историю явления чудотворной Иверской иконы Божией Матери на Святой горе Афон и связанное с ней чудо, которое произошло с одним паломником по молитвам к Богородице.

Поздно вечером в ворота Иверского монастыря постучался паломник и попросился на ночлег. Однако ему было отказано из-за нехватки свободных мест.

«Пока человек дошел до другого монастыря, уже была поздняя ночь, выли койоты и его охватил сильный страх, - рассказал Предстоятель. - Слышит, а к нему кто-то подошел. Видит, женщина протягивает ему три монеты: "возьми эти три монеты, вернись в Иверский монастырь и дай их игумену. И будешь жить там сколько нужно». Мужчина взял монеты и снова вернулся в Иверский монастырь. Привратник открыл и снова отказал...».

Тогда паломник показал жителю три монеты и рассказал о женщине.

"Привратник удивился, потому что женщин на Афоне не было, взял монеты и пошел к игумену монастыря. Игумен посмотрел на монеты, которые показались ему очень похожими на те, которыми была увешана Иверская икона Божией Матери. Он созвал старцев обители, они открыли часовню и увидели, что действительно трех монет не хватает на иконе. Но никто не мог проникнуть в часовню, значит, это сама Божья Мать дала их паломнику. Игумен благословил паломнику: «Живи в монастыре, сколько хочешь». Такое было чудо».

Также Его Блаженство вспомнил о преподобном Вениамине Печерском.

«Преподобный Вениамин молится сейчас о нас, чтобы мы в эти непростые времена сохраняли свое человеческое достоинство, образ христианина, который имеет веру, надежду и любовь к Богу», - подытожил Предстоятель.