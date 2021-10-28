Специалисты Госэкоинспекции разработали два нормативно-правовых документа, которые позволят унифицировать работу предприятий, деятельность которых связана с медицинскими отходами. Об этом сообщает znaj.ua.

Речь идет о таких документах:

Методику определения выбросов загрязняющих веществ при сжигании опасных медицинских отходов. Документ устанавливает единый подход к определению удельных выбросов, генерируемых во время работы мусоросжигательного оборудования. Методика основана на принципах Европейской системы инвентаризации CORINAIR» и в дальнейшем позволит четко определять отклонение от разрешений на выбросы, а предприятиям – сокращать эмиссию загрязняющих веществ;

Правила эксплуатации объектов обращения с медицинскими отходами. В частности, предусматривается обязательная установка на печи оборудования и средств регулирования выбросов – газоочистителей, электрофильтров и тому подобное. Также устанавливаются требования относительно процесса сжигания медотходов, регулярности экспертиз почв и сточных вод, пожарной безопасности на предприятии.

"Принятие этих документов необходимо для того, чтобы утилизация медотходов проходила безопасно для окружающей среды. Так, сейчас в Украине действуют государственные санитарно-противоэпидемические правила и нормы по обращению с медицинскими отходами. Однако эта сфера, учитывая пандемию и образования большего объема средств индивидуальной защиты, отработанных инструментов и тому подобное в больницах, требует более детального регулирования», - отметил Андрей Малеваный.