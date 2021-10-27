Журналистка Любовь Завальнюк рассказала о постоянно растущих тарифах на услуги ЖКХ, которые вынуждают украинцев регулярно выходить на протесты.

Об этом стало известно из программы «Суть событий» на канале Знай.ua.

«Вопрос с тарифами в Украине стал болью народа. Пока пенсионерам одной рукой подкидывают копеечку, второй рукой вытягивают душу из кармана. Тарифы и кошмары ЖКХ заставляют людей каждое воскресенье выходить на майдан», - говорит Завальнюк.

По ее словам, СМИ регулярно пишут об этих украинских условиях, в частности журналистка вспомнила о новых правках от «Украинского информбюро», которые не смогли заглушить новости о цифрах в платежках.

«Тарифы ЖКХ за год уже выросли на 29%, и это без учета зимы, когда тарифы еще вырастут и поднимутся минимум на 15–20% в следующем году», - отметила Завальнюк.

Она добавила, что цены на водоснабжение вырастут на 12–15%, обслуживание придомовой территории тоже увеличивается на 5–7%, не говоря уже о ценах на газ. По ее словам, поскольку тарифы будут расти, долги будут накапливаться.

«Да сейчас ведут переговоры с тепловиками, и пока есть надежда, что на централизованное отопление тарифы не взлетят до заоблачных высот. Где могут, города будут сдерживать цену, где не смогут — будут повышать. Но рассчитываться все равно придется уже после отопительного сезона, и тогда можно ожидать взлета тарифов», - рассказала Завальнюк.

Как сообщала Politeka, Михаил Чаплыга рассказал, что повлечет за собой подорожание газа.

Также ранее для Politeka Завальнюк рассказывала о возможном повышении тарифов на газ.