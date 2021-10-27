Политический аналитик Александр Новохатский рассказал, почему Украине важно обзавестись своей целью и моделью, а также заявил, что главное богатство Украины – это люди.

Об этом он рассказал в программе Александра Кочеткова «Чемодан пророка».

«Украина не маркировала свои цели, поэтому и разваливается. Она их имитирует, но к ним не идёт. Цель – построение пространства, в котором приходит добро. Этот душевный, материальный и жизненный комфорт можно достичь через такое понятие, как экономика», - отметил Новохатский.

По словам эксперта, когда мы понимаем, какую мы хотим простроить экономическую модель, с кем взаимодействовать и какие экономические показатели должны быть, то тогда мы начинаем структурировать инструмент, которые называется «государство». Как отметил Новохатский, государство – это машина регуляции отношений в пространстве.

«Эта машина выстраивается институционально относительно задач, которые мы хотим выполнить. Если мы хотим достичь счастья, то мы обязаны создать «министерство счастья». Очень тяжело и надо через себя переступить, чтобы отбросить традицию жить в чужом проекте и пользоваться чужими инструментами», - подчеркнул Новохатский.

Как отметил эксперт, если Украина имеет свою задачу и модель развития, то наши инструменты должны быть индивидуальны.

«Если у нас иная задача, значит, нам нужно подумать о другом своём пути и других людях, которые могут этого достичь. Украина невероятно богата людьми. Самое большое богатство Украины сегодня – это люди. У нас можно найти людей под любой проект и задачу», - сказал Новохатский.

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